خورفكان عضواً في اتحاد الشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للشطرنج عضوية نادي خورفكان الرياضي وتحوله من عضو مساند الى عضو عامل في اتحاد الشطرنج ويحق له المشاركة في الألعاب والبطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة، فضلاً عن الترشح والتصويت والانتخاب، وذلك بعد استيفاء الشروط المتمثلة في انقضاء فترة السنتين على انضمام النادي لاتحاد الشطرنج، ومشاركة النادي في مسابقات الاتحاد الرسمية التي ينظمها على مدار الموسم، بجانب استيفاء الحد الأدنى من عدد اللاعبين المسجلين بالاتحاد.

وأعرب سلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية بنادي خورفكان عن شكره لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج على دعمهم ومساندتهم في تأسيس لعبة الشطرنج في النادي، وقال إن خورفكان حرص على إضافة اللعبة لتضاف الى قائمة الألعاب الفردية بالنادي وتأكيداً على تأثيرها الذهني والبدني وتكوين أول فريق من الفتيات بعد اكتمال التسجيل في اتحاد الشطرنج، كما تم تجهيز صالة لممارسة اللعبة تحت إشراف المدربة آية عصام.

يذكر أن نادي خورفكان أقر مؤخراً إضافة 5 ألعاب فردية جديدة لأنشطة النادي هي: التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، ركوب الخيل والسباحة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتلبية رغبة وهوايات أبناء خورفكان والساحل الشرقي.