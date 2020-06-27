السودان يواصل عملية إجلاء العالقين في مصر

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن الفوج الثاني مكون من 25 عالقا بينهم أسر وأطفال وكبار السن ومرضى قامت اللجنة المنظمة بإيوائهم بالمواقع المخصصة بمدينة وادي حلفا، بمساهمة الهلال الأحمر السوداني.

وأضافت: "منذ بدأت رحلات إجلاء العالقين لأهل حلفا من أسوان الخميس الماضي، تم إجلاء 93 شخصا غالبيتهم أسر ومن كانوا يتلقون خدمة العلاج".

وأوضح الوكالة: "تم توزيع مساعدات غذائية لمستشفى دلقو وعبري ووادي حلفا بواقع 500 لكل مستشفى ليتم توزيعه على الكادر الطبي والمرضى إلى جانب مراكز الحجر الصحي في المدينة".

وبدأت، يوم 20 يونيو/ حزيران، رحلات نقل السودانيين العالقين في مصر إلى السودان، ضمن قافلة تضم 10 حافلات لنقل السودانيين إلي وطنهم، بحسب "سونا"، التي أشارت إلى أن الحافلات تقل مئات السودانيين العالقين من مصر الي السودان عبر تجهيزات قامت بها مجموعة من الجهات السودانية الرسمية والشعبية بمشاركة جهات مصرية.

ومن المقرر أن يتم نقل نحو 500 من السودانيين العالقين بمصر والذين يودون العودة برا عبر الولاية الشمالية إلي الخرطوم، ثم إلى ولايات السودان المختلفة بعد اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، بينما أكدت الحكومة السودانية أن الترتيبات تجري على قدم و ساق لاستقبال السودانيين العائدين إلى بلادهم عبر مطار الخرطوم و الموانئ البرية و البحرية الأخرى.