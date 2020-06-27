وأوضحت بدوي في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، أن "فرنسا تراهن على أن ليبيا لا بد أن يكون بها حكومة قوية ورئاسة قوية، تحظى برضا كامل يمكنها من قيادة ليبيا إلى الأفضل، وذلك لأهمية الملف الليبي لفرنسا فيما يخص الهجرة واللاجئين والإرهاب".
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
وأشارت إلى أن "باريس ترى أن روسيا لاعب قوي في الملف الليبي وقادرة على الدفع باتجاه حل سياسي، على الرغم من أنه ما يزال هناك مسافة بين ما تتطلع إليه فرنسا وروسيا وما يحدث في الوقت الحاضر".
وأكدت أن "أوروبا قادرة على بلورة موقف موحد حول ليبيا بعيد عن التباين في الآراء والتعاطي مع تلك الأزمة، وهو ما بشرت به نتيجة القمة الألمانية الفرنسية الإيطالية الأخيرة".
ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي، أمس الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.
وأفاد الكرملين، في بيان عقب الاجتماع، بأن بوتين وماكرون، "أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا"، كما دعا الرئيسان إلى "توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".
كانت هذه تفاصيل خبر محللة سياسية: هناك قناعة فرنسية بقدرة موسكو على دفع الحل السياسي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.