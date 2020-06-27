محللة سياسية: هناك قناعة فرنسية بقدرة موسكو على دفع الحل السياسي في ليبيا

وأوضحت بدوي في حديثها لـ"راديو سبوتنيك"، أن "فرنسا تراهن على أن ليبيا لا بد أن يكون بها حكومة قوية ورئاسة قوية، تحظى برضا كامل يمكنها من قيادة ليبيا إلى الأفضل، وذلك لأهمية الملف الليبي لفرنسا فيما يخص الهجرة واللاجئين والإرهاب".

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وأضافت أن "فرنسا هي الأكثر توافقا مع النظرة الروسية في الملف الليبي وكل ما تحتاج إليه ليبيا في الراهن".

وأشارت إلى أن "باريس ترى أن روسيا لاعب قوي في الملف الليبي وقادرة على الدفع باتجاه حل سياسي، على الرغم من أنه ما يزال هناك مسافة بين ما تتطلع إليه فرنسا وروسيا وما يحدث في الوقت الحاضر".

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وأكدت أن "أوروبا قادرة على بلورة موقف موحد حول ليبيا بعيد عن التباين في الآراء والتعاطي مع تلك الأزمة، وهو ما بشرت به نتيجة القمة الألمانية الفرنسية الإيطالية الأخيرة".

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما الافتراضي، أمس الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار لحل الأزمة في البلاد.

وأفاد الكرملين، في بيان عقب الاجتماع، بأن بوتين وماكرون، "أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا"، كما دعا الرئيسان إلى "توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".