قاض لبناني يصدر قرارا بحق السفيرة الأمريكية

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت أمس الجمعة، إن "اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".
© Sputnik . Mohammed al Najem
ورأت أن "دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، وأن مليارات الدولارات ذهبت لدويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية".
وشددت شيا على أن "قانون "قيصر" ليس موجها للبنانيين والاقتصاد اللبناني وأنه لا يستهدف إلا نظام الأسد وداعميه".
وأعلنت أن "هناك عقوبات قد تطال حلفاء وداعمي حزب الله من طوائف أخرى، كما أن هناك عقوبات ضد الإرهابيين تطال حزب الله وداعميه".
وأكدت شيا أن "مطالب اللبنانيين محقة وعلى الحكومة الالتزام بمطالب 17 تشرين الأول، فهذا الحراك مطلبي وعضوي وعفوي".
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