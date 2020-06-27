ونقلت وكالة "تسنيم" عن إسماعيل قاآني قوله في مدينة البوكمال السورية "نظرا لوجود هذا التنظيم (داعش) بإدارة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (إسرائيل) يمكننا أن نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين الإجراميين لم تنته بعد".
وكان قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، مع وفد حكومي إيراني يضم وزير الطاقة رضا اردكانيان ومسؤولين آخرين، وجاءت الزيارة بالتزامن مع تحضير العراق وأمريكا، للدخول بمفاوضات قد تنتهي بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل سوريا... قائد فيلق القدس الإيراني يوجه "اتهاما خطيرا" إلى أمريكا وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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