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القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوب الحديدة

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© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

القاهرة- سبوتنيك وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "أفراد القوات رصدوا طائرة مُسيرة للحوثيين كانت تحلق في سماء مدينة الدريهمي (جنوب الحديدة)، ثم قاموا باستهدافها بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها".

ونشر المركز صورة للطائرة التي يعتقد أنها استطلاعية.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة الحوثيين، بصاروخ أرض - جو، أثناء محاولتها اختراق أجواء تمركز القوات في مديرية كتاف بمحافظة صعدة الحدودية مع .

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