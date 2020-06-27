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ونشر المركز صورة للطائرة التي يعتقد أنها استطلاعية.
وكانت القوات الحكومية أعلنت، الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة الحوثيين، بصاروخ أرض - جو، أثناء محاولتها اختراق أجواء تمركز القوات في مديرية كتاف بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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