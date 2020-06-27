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وبحسب البيان فقد "التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي".
وأضاف البيان "وجدد الرئيسان خلال اللقاء التأكيد على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريًا، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين".
وحول العلاقات الثنائية، لفت البيان إلى أنه "تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام".
وأضاف البيان "وجدد الرئيسان خلال اللقاء التأكيد على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريًا، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقاً لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، في تصريحات خلال زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد السبت الماضي، أن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملذات آمنة للعنف والإرهاب".
وشدد على أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية". كما اعتبر أن تجاوز قوات الوفاق أو ما وصفها بالمليشيات منطقتي سرت والجفرة "خطر أحمر" لمصر.
ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان الأحد الماضي، تصريحات الرئيس المصري معتبرة أنها بمثابة "عمل عدائي وإعلان حرب".
كانت هذه تفاصيل خبر السراج وكونتي يلتقيان في روما ويؤكدان: حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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