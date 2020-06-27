شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مؤلمة.. امرأة تنقل عدوى كورونا إلى 21 فرداً من أسرتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة من خطورة التساهل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. Advertisements ونشرت الصحة قصة مؤلمة لامرأة مصابة بفيروس كورونا تسببت في نقل فيروس كورونا لـ 21 من أفراد أسرتها من ضمنهم كبار في السن. وأوضحت وزارة الصحة، أن سبب انتقال الفيروس لأفراد العائلة هو عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقاية. وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، رصد 3927 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وبذلك يصل عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 178.504 حالة، فيما بلغت حالات التعافي الجديدة 1657 حالة وحالات الوفاة 37 حالة.

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