شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 24 قطعة أثرية في مكة يعود تاريخها لعام 655 هـ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عثرت أمانة العاصمة المقدسة على 24 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى عام 655 هجرية، بجوار مقبرة المعلاة أثناء القيام بأحد المشاريع بمكة المكرمة، وتم تسليم تلك القطع إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص.

ويأتي اكتشاف هذه القطع الأثرية امتداد للقطع الأثرية السابقة التي تم تسليمها، واشتملت تلك القطع الأثرية على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة.

يذكر أن معظم هذه القطع الأثرية مكتوبة بالخط العربي ويعود تاريخ أحدها إلى عام 655 للهجرة.