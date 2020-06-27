وقال هنداوي لقناة "صدى البلد" المصرية، إن هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة فى مجال الدواء لتسجيل وتصنيع عقاقير "أفيجان" و"هيدروكسي كلوركين" وكل الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.
© AFP 2020 / Juan Barreto
وأشار هنداوي إلى أن النتائج المبدئية أثبتت قدرته الهائلة على علاج الفيروس، حيث أنه أثبت نجاحا بنسبة 95% وعقب 4 يصبح المريض قادرا على الخروج من المستشفى.
وأشار هنداوي إلى أن هناك نحو 10 شركات مصرية بدأت فى الحصول على الموافقات الخاصة بالإنتاج، وهناك شركات أخرى بدأت الإنتاج بالفعل.
وأكد هنداوي أنه مع بداية شهر يوليو/تموز ستكون النسخة المصرية من عقار "أفيجان" متوفرة فى الأسواق.
وسيحمل العقار الاسم التجاري "بريفانورك"، ولن يزيد سعر كورس العلاج الكامل عن 500 جنيه مصري (نحو 31 دولارا أمريكيا).
كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري يعالج كورونا.. سعره وموعد طرحه في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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