"أنصار الله": جهوزية السعودية للسلام في اليمن مجرد دعاية أمريكية بريطانية تروج لأوهام

وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، إن "العدوان والحصار نفي للسلام، ولن يكون إلا بزوال نقيضه".

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وأضاف "الحديث المتداول عن جهوزية سعودية للسلام في اليمن مجرد دعاية أمريكية بريطانية تروج لأوهام لا أساس لها من الصحة". Advertisements

ثم خاطب الأمريكيين والبريطانيين قائلا، "العدوان أنتم وتحت إمرتكم وبأسلحتكم تشن الحرب العدوانية على اليمن، ومثلكم ليس أهلا للحديث عن السلام".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنطونيو غوتيريش، دعا في وقت سابق، الأطراف اليمنية، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.