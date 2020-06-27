السفارة الأمريكية في الجزائر تهنئ المخترع الجزائري بلقاسم حبة على تسجيل براءة الاختراع رقم 1500

ونشرت السفارة الأمريكية، أمس الجمعة تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أعلنت فيها تسجيل حبة براءة اختراعه الجديد، مذكرة بمساره العلمي والمهني في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية "مبروك لابن ولاية الوادي المخترع الشهير بلقاسم حبة على تسجيل براءة اختراع رقم 1500، من بينها 500 في الولايات المتحدة!".

وأضافت "تحصّل الدكتور بلقاسم على درجة الليسانس من جامعة باب الزوار ثم درجتيّ ماستر ودكتوراه في تخصص علم المواد والهندسة من جامعة ستانفورد. ومن بين الجوائز العديدة التي نالها الدكتور بلقاسم أنه مصنّف ضمن قائمة 100 أكثر مخترع إنتاجاً على المستوى العالمي حسب مجلة أر أند دي في عام 2012". Advertisements

وختمت السفارة الأمريكية التهنئة: "تفتخر كل من الجزائر والولايات المتحدة بالدكتور بلقاسم".

وتجدر الإشارة، إلى أن الباحث من مواليد سنة 1957 بالمغيّر ولاية وادي سوف الجزائرية، حصل على منحة إلى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، التي حصل فيها على شهادة الماجيستير في الفيزياء التطبيقية.

كما حصل الباحث أيضا شهادتين في علوم المواد والدكتوراه في الطاقة الشمسية.