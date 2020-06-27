تونس تعيد فتح حدودها أمام السياح

وجرى استئناف بعض العمليات في مطار تونس، قرطاج الدولي ومن المقرر مغادرة رحلات جوية متجهة إلى روما وجنيف وباريس.
وأنهت الحكومة كل القيود التي فرضتها لمكافحة المرض على التنقلات والأعمال بعد أن قال رئيس وزراء تونس، الياس الفخفاخ، في 14 يونيو/ حزيران إن بلاده انتصرت في معركة كورونا.
وفرضت الحكومة على جميع الوافدين، سواء أكانوا من المواطنين أم من السياح، تقديم شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) لكوفيد-19 "على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية"، بالإضافة إلى الخضوع "للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما"، وذلك وكالة "فرانس برس".
وسيسمح للسياح بإجراء فحص الكشف عن الفيروس قبل العودة. وستتيح الدولة التونسية للسائح "إجراء تحليل PCR بطلب منه أو من دولة إقامته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.
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