شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات‬ تنظم إحاطة إعلامية استثنائية حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم حكومة الإمارات‬ مؤتمرا صحفيا استثنائيا، حول فيروس كورونا، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على جميع قنوات الدولة، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن إجرائها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 410 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 46,973 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 310 حالات.

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وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 35,469 حالة.