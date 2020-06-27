شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وطاجيكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون الأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مع إلهام عبد الرحمن قنصل عام طاجيكستان لدى الإمارات، سبل التعاون الأكاديمي المشترك وإمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجالات العلاقات الدولية والعلوم السياسية.

واستعرض النعيمي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، - إمكانيات وأنشطة الجامعة وبرامجها الأكاديمية التي تطرحها في الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك مركز التعليم المستمر والتطوير المهني.

وأوضح الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات في مجال اللغة العربية المتخصصة بين جامعة الشارقة وعدد من الجامعات بطاجيكستان إضافة إلى الدورات التدريبية للغتين العربية والإنجليزية اللتين سيلتحق بها موظفو وزارة الخارجية بطاجيكستان، ونشر الأبحاث في المجلات العلمية للجامعة.. بالإضافة إلى معهد اللغات الذي يعقد دوراته اللغوية في اللغات العربية والإنجليزية ويعمل على إعداد كوادر من المؤهلين للتواصل بلغات مختلفة للذين يعملون على تنشيط التبادل الثقافي والعلمي بين مؤسسات الإمارات والدول الأجنبية التي ترتبط بعلاقات وثيقة معها.