شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 123 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 119 حالة فى ديالى وميسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الأزمة الصحية في دائرة صحة ديالى العراقية اليوم السبت، تسجيل 77 حالة موجبة منها 7 حالات للكوادر الطبية بمختلف تخصصاتهم، ليبلغ العدد التراكمي الكلي للإصابات 1123 حالة.
وأضافت الخلية - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم تسجيل 102 حالة شفاء وحالتي وفاة بكورونا في المحافظة.
وفي سياق متصل، أفادت نقابة الأطباء فرع ميسان بتسجيل إصابة 46 طبيبا بكورونا، مضيفة أن عدد الأطباء الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ 17 حالة.
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم خلية أزمة نينوى الدكتور عدي العبادي، إن الخلية عملت على عدم شمول الكوادر الصحية والخدمية والتجارة والأفران والمخابز والمواد الغذائية في إجراءات حظر التجوال المفروض على المدينة بسبب جائحة كورونا.
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