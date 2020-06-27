برلمانى ليبى: مؤسسة النفط تنتهج سياسة تمكن تركيا من سرقة النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي، أن مؤسسة النفط بطرابلس تنتهج سياسةً تمهد من خلالها للاحتلال التركي بسرقة الحقول والموانئ النفطية. وبين العريبي - في بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية اليوم السبت، أن مؤسسة النفط بطرابلس كانت تثمن دور الجيش الوطني الليبي في حماية مقدرات الشعب، مؤكدا أنها تغض النظر عن تهريب النفط في منطقة سيطرة حكومة الوفاق المرفوضة، مشيراً إلى أنها لم تصدر أي بيان ضد هذه التجاوزات.

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