شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقبض على 7 إرهابيين فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت عناصر وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الداخلية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن الإرهابيين عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة في ما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري، والمعسكرات العامة واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وفرض اتاوات على المواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة في الفترات السابقة.

وفي سياق متصل أعلن قائد عمليات قطاع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عن تنفيذ عملية أمنية لتطهير حوض نهر الوند في المحافظة.