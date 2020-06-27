شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم شنته ميليشيا الحوثى شمال تعز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على عدد من المواقع شمال غرب تعز؛ أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.
وقال مصدر عسكري - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن أبطال الجيش في اللواء 17 مشاة تمكنوا من إحباط هجوم عنيف للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي، وأسفرت المواجهات التي استمرت ساعات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
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