شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم شنته ميليشيا الحوثى شمال تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على عدد من المواقع شمال غرب تعز؛ أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر عسكري - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن أبطال الجيش في اللواء 17 مشاة تمكنوا من إحباط هجوم عنيف للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي، وأسفرت المواجهات التي استمرت ساعات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.