شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: "الحوثى" تحول عرساً فى الحديدة إلى مأتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت جرائم ميليشيا الحوثيين بحق اليمنيين تتوالى، وفي جديد فصولها مجزرة دموية ارتكبتها مساء الخميس، حولت فيها عرساً في مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، إلى مأتم.

فقد أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن ميليشيات الحوثي قصفت حياً سكنياً بمدينة حيس، خلال احتفال الأهالي بحفل زفاف أحد الشبان في منزل المواطن أحمد سعيد المسيب، فاستهدف المنزل بالقذائف. وفق "العربية" .



طفل ضحية الحوثى

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بدورها أوضحت مصادر محلية، بأن قذيفة حوثية استهدفت المنزل في حي ربع السوف، وأسفرت عن مقتل الطفل سعيد أحمد سعيد مسيب، البالغ من العمر 4 سنوات، ومعه جدته المسنة سعود سالم عبدالله مسيب، كما أصابت طفلة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بإسعاف الضحايا إلى مستشفى حيس، ولكن الطفل أحمد والمسنة سعود فارقا الحياة متأثرين بإصابات بليغة.

يشار إلى أن مديرية حيس لطالما كانت ضحية القصف الحوثي المستمر، حتى في ظل سريان الهدنة الأممية واتفاق ستوكهولم.

ومن جهة أخرى أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس الجمعة، عن تدميرها مخزن للطيران المسير وموقعا وثكنات للميليشيات الحوثية، لحظة تواجد قيادي ميداني بارز ومرافقيه في الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن، حسبما أفاد موقع العربية، وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، ان ذلك "ردا على خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، من ذات الموقع".