شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: شفاء 617 مصابا بـ"كورونا" بإجمالى 34 ألفا و586 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 617 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 34 ألفا و586 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ617 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 502 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).