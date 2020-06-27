«المرور» يوجه 4 نصائح عند القيادة باتجاه وهج الشمس (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الإدارة العامة للمرور نصائح مهمة عند قيادة المركبات باتجاه وهج الشمس لاسيما في فصل الصيف. وقال حساب المرور الرسمي في تغريدة عبر “تويتر”: عند القيادة باتجاه وهج الشمس عليك الالتزام بما يلي: – تأكد من نظافة الزجاج الأمامي. – توخي الحذر وتأكد من خلو الطريق من المشاة. Advertisements – تأكد أن مساحات الزجاج تعمل جيدا. – ارتد النظارات الشمسية إن وجدت.

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