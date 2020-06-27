«الصحة»: 3927 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة خلال الساعات الماضية

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جدة - الخليج 365 -فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، وأشارت إلى أن حالات التعافي بلغت 1657 حالة، فيما أعلنت عن 37 وفاة جديدة.

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