شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: 5 أشياء لا تضعها في سيارتك خلال الصيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من خطورة وضع بعض المنتجات القابلة للاشتعال أو الانفجار في السيارة خلال فصل الصيف.
وقالت المديرية، في مقطع فيديو توعوي عبر حسابها في “تويتر”: “عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تأكد من خلو مركبتك من الآتي:
– عبوات الغاز
– ولاعة السجار
– الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف
– عبوة العطر المضغوطة
– عبوة سائل معقم اليدين
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن جميع هذه المنتجات، قد تنفجر ما عدا المعقمات وقد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.
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