شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: 5 أشياء لا تضعها في سيارتك خلال الصيف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من خطورة وضع بعض المنتجات القابلة للاشتعال أو الانفجار في السيارة خلال فصل الصيف.

وقالت المديرية، في مقطع فيديو توعوي عبر حسابها في “تويتر”: “عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تأكد من خلو مركبتك من الآتي:

– عبوات الغاز

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– ولاعة السجار

– الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف

– عبوة العطر المضغوطة

– عبوة سائل معقم اليدين

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أن جميع هذه المنتجات، قد تنفجر ما عدا المعقمات وقد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.