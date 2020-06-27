شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» توضح سبب إتلاف التمور والخضار في المقطع المتداول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بإتلاف كميات من التمور والخضار ، بعد رصد حيوانات تعبث بها، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وجاءت إفادة الأمانة تعليقاً على مقطع متداول، ظهر فيه عمال “بلدية المدينة”، أثناء إتلافهم كميات من التمور والخضار، فيما عبر مصور المقطع عن استنكاره إتلاف هذه الكميات من التمور والخضار برميها في عربة النفايات.
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