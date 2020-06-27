شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال رمديسيفير لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.



وفي بيان لها، قالت الوكالة التي يوجد مقرها في لاهاي إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، وأشارت إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

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