قفزة صاروخية لحصة ليبرون جيمس وكلوب لا يريد تمثالاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انضم نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس(35 عاماً) لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز، لاحتفالات نادي ليفربول بأول لقب منذ 30 عاماً وكتب تغريدة: «أبطال الدوري الممتاز! هيا لننطلق».

وكان «الملك» اشترى حصة 2 في المئة من أسهم ليفربول في 2011 مقابل 5.28 مليون استرليني وبفضل نجاحات ليفربول في السنوات الأخيرة ارتفعت قيمة أسهمه إلى 26 مليون استرليني، ورصد مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك تغريدة جيمس ونشرها على حسابه في إنستجرام وكتب تحتها «قل لهم» مرفقة بإيموجي كأس. وسبق لجيمس أن زار ملعب الأنفيلد معقل ليفربول والتقط صوراً في النفق وفي غرفة الملابس وسيكون حتماً متحمساً للعودة إليه مستقبلاً بعد انتهاء أزمة كورونا.

من جهته، كشف المدرب الألماني يورجن كلوب (53 عاماً) عن تفاصيل الثواني الأخيرة من مباراة تشيلسي وسيتي التي أهدت اللقب لليفربول وقال: «اتصلت بعائلتي قبل 10 ثوان من انتهاء المباراة وقلت لهم إنني أحبهم، كانت لحظة مميزة»، وأكد كلوب عدم رغبته في نصب تمثال لتكريمه وقال:«ما زلت أرغب بالعيش 30 أو 40 عاماً ولست مهتماً بالتمثال، لستم مجبرين على معاملتي مثل أساطير النادي»، وعن المستقبل قال كلوب: «لا أعدكم بالفوز بشيء لكنني أعدكم بمواصلة المحاولة، أشعر أنني قريب جداً لهذه المدينة وأحب روح الـ«سكوووز» (كنية ساكني ليفربول بسبب اللكنة)، لو لم أكن أحب ناسها لما بقيت سنوات».

وسيكون نجوم مانشستر سيتي حامل الثلاثية التاريخية الموسم الماضي أول فريق يؤدي وقفة الشرف لنجوم ليفربول بطل الموسم ثم تتبعه الفرق الأخرى أستون فيلا، برايتون، بيرنلي، أرسنال، تشيلسي ونيوكاسل، وتداولت الصحافة البريطانية حديث سماعات خط التماس الذي دار بين مدرب تشيلسي فرانك لامبارد ولاعبيه في مباراة الفوز على مانشستر سيتي وقال لامبارد في شريط فيديو أثناء توقف اللعب في الشوط الثاني لشرب المياه: «العبوا كرات طويلة» بعدما عادل كيفن دي بروين النتيجة لسيتي.

وتواجه المجموعة الأمريكية المالكة لليفربول الآن دفع 10 ملايين مكافآت تعويضية لأندية منافسة وهي أرسنال وساوثمبتون وشارلتون، وسيكون ساوثمبتون أكثر الفرق استفادة من لقب ليفربول (3 ملايين استرليني تقريباً) بسبب شراء ليفربول لنجومهم ساديو ماني وفان دايك ولالانا ولوفرين فيما سيحصل أرسنال على مكافأة نظير انتقال تشمبرلين في أغسطس /آب 2017، وستحصل فرق الدرجة الأولى شارلتون وهال سيتي على حصة من الكعكة لبيعها أندرو ربوبرتسون وجو جوميز، وسيدفع ليفربول 4 ملايين استرليني مكافآت للاعبيه (150 ألف استرليني لكل لاعب)، وسيحصل نجوم مثل فان دايك وفابينيو والحارس أليسون ونابي كيتا وأليكس تشمبرلين على مكافآت تتراوح بين 500-750 ألف استرليني لأنهم أصلاً يتقاضون أجوراً مرتفعة ولحقوا بالنادي في أيام توقع حصد ألقاب كبيرة مع المدرب كلوب.

والعوائد التجارية للنادي ستكون حتماً أكثر إذ سيدفع رعاة القميص الحالي بنك «ستاندرد شارترد» وصانع الزي «نيو بالانس» مكافآت للنادي بينما سيصبح عقد النادي الجديد مع «نايكي» والذي يبدأ الشهر المقبل هو الأكبر في تاريخ كرة القدم، وسيدفع نايكي بالإضافة إلى30 مليون استرليني سنوياً 20 في المئة من أرباح بيع القميص في العالم ويتوجب على الشركة المصنعة للزي أن تبيع قميص ليفربول في 6 آلاف متجر تابع لها على الأقل، بالإضافة لعمليات البيع «أونلاين».



أليكس فيرجسون يهنئ دالجليش

Advertisements



قال كيني دالجليش إن الصداقة أكبر من المنافسة عندما كشف عن أول رسالة تهنئة بلقب ليفربول وكانت من مدرب الغريم الأبدي مانشستر يونايتد السابق سير أليكس فيرجسون، وكان الاسكتلنديان قد خاضا الكثير من المعارك على خط التماس عندما تولى دالجليش مرتين ليفربول ومرة في بلاكبرن وقال دالجليش: «اتصل بنا فيرجسون ليقدم تهانيه على اللقب من خلال التقنية الحديثة كما تلقيت التهاني من جيل اليونايتد القديم برايان كيد ومايك سمربي».



فضل زوجة كلوب



يدين مشجعو ليفربول لـ«أولا ساندروك» زوجة مدربهم الألماني يورجن كلوب في حصد أول لقب منذ 30 عاماً، فهي التي أقنعت زوجها برفض عرض لتدريب مانشستر يونايتد خلفاً لسير أليكس فيرجسون والموافقة على تدريب ليفربول، والتقى الثنائي على هامش مهرجان بمدينة ميونيخ حيث كانت تعمل نادلة وتزوجا في 2005 وكشف فيل تومسون أيقونة ليفربول في تصريح لقناة نرويجية: «أجريت مقابلة مع كلوب وسألته إن كان هو وليفربول خلقا لبعضهما فنظر إلي وقال: لماذا؟ ثم قال لي إنه كان بصدد تدريب مانشستر يونايتد لكن زوجته قالت له إن الخيار ليس مناسباً وعندما جاء عرض ليفربول وافقت ورأت أنه مناسب»، وأهدى كلوب اللقب لأسطورة النادي كيني دالجليش ولستيفن جيرارد وأضاف: «اللاعبون يعشقون دالجليش وستيفي ومن السهل تحفيزهم بهذا التاريخ العريق، أنا لم أنتظر 30 عاماً، أنا هنا منذ 4 سنوات ونصف فقط لكنني سعيد جداً خصوصاً بعد 3 أشهر توقف، لم نكن متيقنين من استئناف الموسم».