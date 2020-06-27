تخريج 82 معلماً من برنامج التدريب التمهيدي وخطة لتدريب 300

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفت مؤسسة الدار للتعليم بتخريج 82 معلماً من المرحلة الأولى لبرنامج مبتكر بعيد المدى، تم إعداده بالتعاون مع جامعة محمد الخامس أبوظبي لتدريب الطلبة المقبلين على التخرج والخريجين من الجامعة، الذين يطمحون أن يكونوا معلمي المستقبل، وأوضحت «الدار» أن هناك خطة لتدريب 300 معلم ومعلمة.

حضر حفل التخرج الافتراضي كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أكاديميات الدار، وسحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم، والدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد الخامس أبوظبي بالإنابة، والدكتور سيف الشعّالي نائب مدير الجامعة للتطوير والاستثمار بالإنابة، وكذلك أعضاء من مجلس إدارة الدار للتعليم، متمثلين في بيان الحوسني، المدير التنفيذي للموارد البشرية والأداء في شركة الدار العقارية، وراشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الدار العقارية، ومحمد خليفة النعيمي، مدير مكتب الشؤون التعليمية في ديوان ولي عهد أبوظبي، والذين قدّموا التهاني للخرّيجين على إنجازهم.

عقد برنامج التدريب التمهيدي للمعلمين عبر الإنترنت، كجزء من المرحلة الأولى من تعاون استراتيجي طويل الأمد بين «الدار للتعليم» وجامعة محمد الخامس أبوظبي؛ لتوفير منصة لتقديم برنامج تدريبي يركز على أهمية اللغة العربية في العملية التعليمية.

ومزج البرنامج بين التدريبات العملية والدراسات النظرية؛ لاستعراض المناهج والأساليب التعليمية المستقبلية بطريقةٍ تفاعليةٍ، والتأكيد على أهميتها التربوية والتعليمية.

ويمكن للخريجين الناجحين في الدورة التدريبية التمهيدية بعد اختتامهم للبرنامج، الالتحاق بالدورة التدريبية الأولية التي تقدمها مؤسسة الدار للتعليم، ولاحقاً ببرنامج تدريب المعلمين المؤهلين، ما يعني أن خريجي الجامعة يحصلون على دعم في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

وأشارت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدار للتعليم، في كلمتها خلال حفل التخرج إلى أهمية التدريب العملي للمعلمين، وقالت: «نؤمن بأهمية الاستثمار في معلمي الغد، ودعمهم على طول الطريق».

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري أن جامعة محمد الخامس أبوظبي حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة الرائدة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.