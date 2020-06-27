36 دليلاً إرشادياً لمعاملات ما بعد الحصاد تغطي 41 محصولاً زراعياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 36 دليلاً إرشاديا لمعاملات ما بعد الحصاد تغطي 41 محصولاً زراعياً، بواقع 21 دليلاً لمحاصيل الخضراوات و15 دليلاً لمحاصيل الفاكهة، حيث تم توحيد الأدلة لبعض المحاصيل من نفس العائلة لتشابه عملياتها، فيما تشمل معاملات ما بعد الحصاد، عمليات التبريد والتخزين والتعبئة والتغليف والنقل، انتهاء بعرض المنتجات للبيع والاستهلاك.

وأكدت الهيئة حرصها على جمع الأدلة في كتاب أصدرته تحت اسم «الدليل الإرشادي لعمليات ما بعد الحصاد» ليكون مرجعاً ودليلاً للمزارعين، يساعدهم على تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد، كما يخدم في الوقت نفسه التجار والمستهلكين ويسهم في زيادة الثقة في المنتج المحلي، وتعزيز تنافسيته في السوق.

وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في الكلمة الافتتاحية للدليل الإرشادي لعمليات ما بعد الحصاد، أن معاملات ما بعد الحصاد، أحد العناصر الملحة في اقتصاديات الزراعة وسلسلة القيمة للمنتجات الغذائية، حيث إن اتباع الممارسات الجيدة يضمن تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح من 20% إلى 50%، بالإضافة إلى زيادة فترة صلاحية المنتج للتداول والاستهلاك، ما يترتب عليه زيادة وفرة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل أصحاب المزارع.