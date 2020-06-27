شيكابالا يطمئن جمهور الزمالك على محمد عواد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طمأن محمود شيكابالا لاعب الزمالك، جماهير النادي على محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد إعلان إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، قائلاً إن عواد بحالة جيدة، ولم تظهر عليه الأعراض بقوة، إلا أنه في نفس الوقت خالط مؤخراً لاعبين كثيرين في الزمالك وفي أندية أخرى.

وقال شيكابالا، في تصريحات صحفية، إنه يشكر عواد على إعلان إصابته وشجاعته، في الوقت الذي يرفض فيه باقي اللاعبين والأندية إعلان أسماء المصابين بالفيروس رغم خطورة الموقف.

وأضاف كابتن الزمالك، أن لاعبي الفريق شديدو القلق والخوف من نزول التدريبات الجماعية، موضحاً أنه لا يوجد ضمانات كافية لحماية اللاعبين، ومن الممكن تعرض أي لاعب للإصابة ونقلها لزملائه في الفريق.

وأشار نجم الزمالك إلى أن عودة الدوري وضغط المباريات سيعرضان اللاعبين للإصابات بعد فترة التوقف الطويلة، معلقاً: «مش معقول النادي يجيب لاعب بملايين الجنيهات، وبعدين يتعرض للإصابة، ويغيب شهور بسبب عودة الدوري في هذه الظروف».