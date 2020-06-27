إصابة العراقي فيصل جاسم بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرض لاعب فريق نفط الوسط فيصل جاسم إلى الإصابة بفيروس «كورونا»، وهو الآن يرقد في أحد المستشفيات العراقية بغرض التعافي من هذا الوباء الذي أصاب شرائح مختلفة من المجتمع العراقي، بما في ذلك شريحة الرياضيين التي دفعت ثمناً باهظاً جداً بعد وفاة مجموعة من الرياضيين العراقيين، أبرزهم أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، وكذلك زميله في فريق الزوراء علي هادي، والرباع محمد ياسين.

من جانب آخر، نفى مدرب المنتخب العراقي الأسبق راضي شنيشل الشائعات التي أشارت إلى تعرضه للإصابة بالفيروس، مؤكداً أنه في وضع صحي جيد.