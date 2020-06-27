زميل مارادونا شريد في نابولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية عن العثور على بييترو بيزوني (57 عاماً) زميل الأسطورة مارادونا أيام نابولي، وهو يعيش حياة المشردين في ضاحية من ضواحي مدينة نابولي، وكان بييترو بيزوني نظم مع مارادونا مباراة خيرية لجمع المال لطفل يحتاج لعملية جراحية، وعاش بيزوني أياماً سعيدة في النادي رغم أنه لم يلعب كثيراً لأنه كان الخيار الرابع في خط الهجوم. ونجم عن الإدمان بعد اعتزاله في موسم 1986-1987 بقميص «يو اس بويز كالفانيس» درجة ثانية الحياة مشرداً في شوارع حي أكيرا على بعد 14 كيلومتراً شمال شرق نابولي.

وكشف عمدة أكيرا رافائيل ليتييري عن ظروف التعرف إلى بيزوني وقال:«تعاملنا معه في مايو على هامش حملة للكشف عن حالات كورونا بين المشردين، ولم تنفع معه سابقاً خدمة الإقلاع عن المخدرات لكن ربما يساعد وجود أصدقاء له يشعرونه بأهميته على إنقاذه».