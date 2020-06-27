47 إصابة جديدة بكورونا في أكبر ولايتين أستراليتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، السبت، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت تواجه فيه الولاية صعوبة في السيطرة على انتشار الجائحة، بينما تواصل بقية الولايات تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، بينما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز، السبت، 6 إصابات جديدة بالوباء.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة: إن ولاية فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، تشهد مُنذ 11 يوماً إصابات تفوق العشر حالات يومياً، أغلبها مُرتبطة ببؤر تفشٍّ معروفة في ضواحي مدينة ملبورن، ولدى الولاية حالياً 204 حالات نشطة من بين 270 حالة إصابة نشطة إجمالاً في أستراليا بأكملها، وإحدى الحالات الجديدة كانت لمسافر عائد للبلاد، وتُلزم أستراليا كل مواطنيها العائدين من الخارج بالبقاء في حجر صحي في فنادق لمدة أسبوعين، لكن 30% من سكان فيكتوريا أحجموا عن الخضوع لفحص كوفيد-19 قبل أن يتركوا الحجر، حسبما قال مسؤولو قطاع الصحة.

في سياق متصل، أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، تسجيل ست حالات إصابة جديدة، السبت. وقال مسؤولون: إن المسافرين العائدين للولاية الذين يرفضون الخضوع للفحص سيتعين عليهم البقاء في عزل صحي إلزامي لمدة عشرة أيام إضافية، وعلى الرغم من زيادة عدد الحالات الجديدة في فيكتوريا، سجلت أستراليا نحو 7600 إصابة و104 وفيات، وهو معدل يقل كثيراً عن العديد من الدول الأخرى.