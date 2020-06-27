التشيك تبدأ العطلة الصيفية بتسجيل أعلى زيادة يومية لإصابات «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت جمهورية التشيك، 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، وهو أعلى ارتفاع يومي تشهده البلاد مُنذ أوائل إبريل الماضي، مع بدء موسم العطلة الصيفية الذي يستمر لشهرين في البلاد.

ويعتبر هذا أيضاً رابع يوم على التوالي خلال الأيام العشرة الماضية، يشهد ارتفاعاً يومياً يزيد على 100 حالة، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة، تعتبر منطقة كارفينا الشرقية أكثر المناطق التي تشهد هذا الارتفاع في أعداد الحالات، وتستعد عائلات الطلبة والأطفال لأخذ العطلات بعد انتهاء الموسم الدراسي، الجمعة، حيث يقضيها معظم التشيكيين داخل البلاد بدلاً من السفر إلى الخارج بسبب المخاوف من انتشار الفيروس والقيود المفروضة على السفر.

وكانت الحكومة قد رفعت تدريجياً معظم القيود على الشركات، فيما عدا ارتداء الكمامات في الأماكن المُغلقة والقيود المفروضة على ساعات العمل والفعاليات الثقافية الكبيرة، قائلة: إنها ستركز على الحجر الصحي المحلي وإجراءات تتبع الفيروس وفحوصه، عوضاً عن فرض إجراءات العزل العام في المستقبل، وبلغ عدد حالات الإصابة في البلاد 11038، إضافة إلى 349 وفاة.