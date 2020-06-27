الارشيف / اخبار الخليج

منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي خلال ساعات الذروة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي خلال ساعات الذروة والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، منع الحركة المرورية للمركبات الثقيلة والشاحنات على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة أبوظبي، اعتباراً من أمس الأحد، مشيرة إلى أن أوقات الذروة في مدينة أبوظبي تكون من 6:30 صباحاً إلى 9:00 صباحاً ومن 3:00 مساء إلى 6:00 مساء، وفي مدينة العين من 6:30 صباحاً إلى 8:30 صباحاً ومن 2:00 مساء إلى 4:00 عصراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي خلال ساعات الذروة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا