منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي خلال ساعات الذروة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، منع الحركة المرورية للمركبات الثقيلة والشاحنات على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة أبوظبي، اعتباراً من أمس الأحد، مشيرة إلى أن أوقات الذروة في مدينة أبوظبي تكون من 6:30 صباحاً إلى 9:00 صباحاً ومن 3:00 مساء إلى 6:00 مساء، وفي مدينة العين من 6:30 صباحاً إلى 8:30 صباحاً ومن 2:00 مساء إلى 4:00 عصراً.