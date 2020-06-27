شكرا لقرائتكم خبر عن منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي خلال ساعات الذروة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، منع الحركة المرورية للمركبات الثقيلة والشاحنات على الطرق المقيدة بأوقات الذروة في إمارة أبوظبي، اعتباراً من أمس الأحد، مشيرة إلى أن أوقات الذروة في مدينة أبوظبي تكون من 6:30 صباحاً إلى 9:00 صباحاً ومن 3:00 مساء إلى 6:00 مساء، وفي مدينة العين من 6:30 صباحاً إلى 8:30 صباحاً ومن 2:00 مساء إلى 4:00 عصراً.
كانت هذه تفاصيل خبر منع مرور المركبات الثقيلة بأبوظبي خلال ساعات الذروة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.