شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» برئاسة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، وعضوية: محمد عبد الله التوحيدي نائباً للرئيس، وحسين عبد الله الشعفار، وعلي محمد المطوع، وحمدان خليفة الشاعر، وعمر سلطان أحمد المسمار، وهند عبيد الغشيش المري، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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