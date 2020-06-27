كورونا.. 6 وفيات بعُمان وإصابات بثلاث دول عربية

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت سلطنة عمان، السبت، 6 وفيات بكورونا، فيما رصد المغرب وفلسطين وليبيا إصابات جديدة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إنها سجلت 6 وفيات بكورونا، و919 إصابة، وتعافي 881 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 36 ألفا و953، بينها 159 وفاة، و20 ألفا و363 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، رصد 221 إصابة، وشفاء 44 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 11 ألفا و854، بينها 218 وفاة، و8 آلاف و700 حالة شفاء.

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وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 67 إصابة بكورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1.862، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس الشرقية.

ومن بين الإصابات بالفيروس، 5 وفيات، و620 متعاف، حسب وزارة الصحة.

في السياق، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 15 إصابة بكورونا، وتعافي حالتين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 713، بينها 18 وفاة، و142 حالة شفاء.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 9 ملايين و931 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 497 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و379 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.