مصر.. إعدام ليبي متهم بـ"حادث الواحات"

إسطنبول/الخليج 365

نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام بحق الليبي عبد الرحيم المسماري، المتهم بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ"حادث الواحات 2017"، حسب إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية بينها صحيفة اليوم السابع (خاصة مقربة من الحكومة) أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المسماري (من مدينة درنة).

وأفادت الصحيفة أن "التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات هو القيادي المسماري".

وأضافت أن المسماري "تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي عماد الدين أحمد (مصري الجنسية)، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس عام 2017".

ولفتت الصحيفة إلى أن "نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المسماري تهما بالقتل العمد بحق ضباط وأفراد الشرطة على طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي".

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كما تضمنت لائحة الاتهامات "الانضمام إلى تنظيم إرهابي، ولجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة المصريتين ومنشآتهما"، بحسب الصحيفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، هاجمت مجموعة مسلحة، حاجزاً أمنياً في منطقة الكيلو 135 الصحراوية، على طريق الواحات البحرية غربي مصر، أسفر عن مقتل 16 وإصابة 13 من قوات الأمن، وفق الداخلية المصرية.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قالت الداخلية إنها قبضت على المسماري وآخرين في "ضربة جوية أودت بحياة باقي منفذي الهجوم".

فيما أعلنت حينها جماعة مسلحة تدعى "أنصار الإسلام" مسؤوليتها عن الهجوم، دون تفاصيل.





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