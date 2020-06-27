تفعيل التصوير الطبي بلغة برايل في كلية العلوم الطبية بجامعة الملك خالد

فعّلت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد في أبها ممثلة في قسم الأشعة التشخيصية التصوير الطبي على طريقة لغة برايل للمكفوفين، ، كما أصدر القسم دليلا إرشاديًّا لذلك بالمشاركة بين الطالبات هاجر آل ماطر، وفيّ الشهراني، وندى القحطاني، وإشراف رئيس قسم الاشعة التشخيصية بالكلية الدكتور مقبول العلياني.

وتأتي المبادرة في إطار تحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية، واحترام حق الكفيف في الحصول على الوعي الصحي والخدمات الطبية بسهولة.

وأوضح المشرف على المبادرة الدكتور مقبول العلياني أن مثل هذه المبادرات المجتمعية التثقيفية لمثل هذه الفئات الغالية، تسهل عليهم بشكل كبير الكثير من الإجراءات، وتسهم في تفهمهم وإدراكهم لأي فحوصات تُجرى لهم، لافتًا إلى أن القسم يعمل حاليًّا على تطوير الفكرة تقنيًّا، بهدف المساهمة في سرعة الوصول للفحوصات لهذه الفئة الغالية.

وأكد العلياني أن هذه المبادرة تأتي ضمن دور القسم المعرفي والمجتمعي، والذي يجعل من الجامعة مكانًا للمعرفة والإنتاج والإبداع وخدمة المجتمع، مقدمًا شكره للطالبات القائمات على إصدار هذا الدليل.

فيما يحوي الدليل محتوى تثقيفيا علميا مترجما على طريقة لغة برايل للمراجعين المكفوفين داخل قسم التصوير الطبي، ويتناول التحضيرات اللازم اتباعها من المريض قبل الفحص في كل من وحدة الرنين المغناطيسي، وتصوير الثدي (الماموقرام) والتوعية بأهميته، إضافة إلى وحدة التصوير المقطعي، والموجات فوق الصوتية، والتنظير التألقي، والطب النووي.