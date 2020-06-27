فولكسفاجن تكشف أكبر خطة لطرح الطرز الجديدة في تاريخها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة فولكسفاجن طرح 34 طرازا جديدا خلال العام، بما يمثل أكبر خطة لطرح الطرز الجديدة في تاريخ الشركة الألمانية، وفقا لتصريحات رالف براندشتاتير مدير التشغيل في الشركة والرئيس التنفيذي المختار للشركة.



وطرحت شركة صناعة السيارات الألمانية، الخميس، الجيل الجديد من السيارة أرتيون، في حين كشفت النقاب عن الفئة الجديدة من هذا الطراز باسم "أرتيون شوتينج بريك". وتمثل النسخة الجديدة من السيارة أرتيون ترجمة جديدة للمفهوم الأساسي لهذا الطراز.

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أوضح رالف براندشتاتير أن السيارة "أرتيونن شوتنج بريك" توسع نطاق هذا الطراز في فئة السيارات متوسطة الحجم وهي فئة مهمة في سوق السيارات العالمية، مشيرا إلى أنها "ستحدد معايير هذه الفئة منن خلال تصميمها الديناميكي وأدائها العالي والتقنيات الحديثة الموجودة فيها".

يذكر أن أرتيون أصبحت إحدى اهم سيارات فولكسفاجن منذ 2017 وقد كشفت الآن الشركة عن تحديث كبير في هذا الطراز، حيث تتميز السيارة أرتيون الجديدة وأرتيون شوتنج بريك بتصميم رائع، والعديد من المزايا الجمالية.

في الوقت نفسه تتيح فولكسفاجن الجيل الجديد من السيارة أرتيون وأرتيون شوتنج بريك في فئة السيارات الهجين التي تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء. ومع المدى الطويل الذي يمكن أن تقطعه السيارة الهجين، أرتيون إي هايبرد 02 وأرتيون شوتنج بريك إي هايبرد 02 اعتمادا على المحرك الكهربائي فقط.

ويمكن لمستخدمي هذه السيارة إنجاز كل تنقلاتهم اليومية دون الحاجة إلى استخدام المحرك التقليدي وبالتالي دون إصدار أي عوادم من السيارة تقريبا.