غارات «إسرائيلية» على غزة بعد إطلاق قذيفتين من القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الجمعة، غارات جويّة على مواقع عسكرية في قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفتين من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس باتجاه الأراضي المحتلة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال، ومصدر أمني فلسطيني.

وقال مصدر أمني فلسطيني: إنّ طيران الاحتلال نفّذ سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة وأراضي زراعية في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، لكن من دون وقوع إصابات، مضيفاً: المدفعية «الإسرائيلية» استهدفت أيضاً بقذائف عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة شرقي جباليا شمالي القطاع.

من جهته، ذكر مصدر في حماس أنّ القصف الجوي استهدف «ثلاثة مواقع ونقاطاً عسكرية لكتائب القسّام (الجناح العسكري لحماس) وموقعاً لسرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي) في دير البلح وخان يونس» في جنوب القطاع، وكانت صفّارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت القريبة من قطاع غزة، وفق فرق الإنقاذ.

ويأتي هذا الهجوم بعدما حذّرت «حماس»، الخميس، من أن ضمّ إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة يمثّل «إعلان حرب».