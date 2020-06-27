مستشفى العين يطلق خدمة التواصل المرئي لمرضى كورونا مع ذويهم

أطلق مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» خدمة التواصل المرئي للمرضى الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع ذويهم، بهدف رسم الابتسامة على شفاههم ورفع معنوياتهم خلال فترة وجودهم في المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وقال الدكتور محمد سالم بن ثعلوب الدرعي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مستشفى العين: «إن المبادرة الإنسانية والاجتماعية تهدف لإتاحة الفرصة للمرضى للتواصل مع ذويهم من الدرجة الأولى عبر تقنيات الاتصال المرئي والخط الساخن بهدف دعم المرضى المنومين في مستشفى العين، وتحسين الجانب النفسي لهم، وتأهيلهم للعلاج وتحسن حالتهم وإخراجهم من الجو العام للمستشفى إلى أجواء أخرى تمكنهم من التواصل مع ذويهم».

وأضاف أن مستشفى العين يحرص على تقديم نموذج فريد للرعاية الصحية، والعناية الطبية الفائقة، من خلال توفير خدمات طبية وعلاجية متكاملة تضمن الوصول إلى أعلى معدلات الرضى والسعادة لدى المرضى في جميع مراحل العلاج، وتوفير الراحة والخصوصية للمرضى منذ اللحظة الأولى لدخولهم المستشفى.

ومن جانبه قال عبد الله غريب محمد الدرمكي مدير إدارة شؤون المرضى بمستشفى العين "تم تشكيل فريق يعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة مساءً، مهمته تأمين التواصل بين المرضى وذويهم.

أما حميد عبدالله الشحي ضابط أول علاقات المرضى مشرف وحدة الاتصال في مستشفى العين، فأكد أن فريقه يحرص على تقديم الدعم والمساندة للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى العين، وتقديم الحلول التقنية اللازمة، آخذين في الاعتبار سلامة المرضى، وجودة المخرجات، والوصول إلى راحة المريض كمعيار أساسي باعتبار المريض المتلقي الأول للرعاية الصحية.

وأضاف: بموجب هذه الخدمة يمكن لأقارب المريض من الدرجة الأولى التواصل مع وحدة الاتصال بمستشفى العين التي تضم أربعة موظفين من شؤون المرضى وثلاثة ممرضين وطبيباً عبر الرقم: 037022960 أو 037022962، وسيتم التأكد من شخصية المتصل.

وأشار إلى أنه تم تركيب شاشة كبيرة مربوطة إلكترونياً مع وحدة العناية الفائقة في غرفة خاصة تم تجهيزها لإتمام الاتصال خارج أقسام المرضى المنومين ووفق إجراءات احترازية ووقائية، وبحيث يسمح لشخص واحد فقط من أفراد العائلة بالتواصل مع وحدة الاتصال، التي تقوم بتأمين التواصل بين المتصل والمريض.