شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أقل من 7000 إصابة بكورونا لليوم الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا السبت، تسجيل 6852 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما يبقى الحالات الجديدة دون السبعة آلاف لليوم الثاني على التوالي لأول مرة مُنذ أواخر إبريل/نيسان الماضي، وبهذه الزيادة يرتفع عدد الحالات الإجمالي في البلاد إلى 627646 إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا، إن 188 شخصاً توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ 8969

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