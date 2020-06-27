اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن «سد النهضة» خلال 3 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المياه الإثيوبي السبت: إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، على تويتر: تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية إفريقية مُصغرة، بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل راموفوزا، وشارك فيها كلّ من الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، ورئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتّحاد الإفريقي موسى فكي.