الأستراليون يتوافدون على ملاعب التنس بعد تخفيف إجراءات العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الأسترالي للتنس السبت: إن الأستراليين توافدوا على الملاعب لممارسة اللعبة بأعداد قياسية بعد تخفيف قيود التباعد الاجتماعي الموضوعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونجحت أستراليا في احتواء الفيروس رغم استمرار اكتشاف حالات إصابة بمرض كوفيد-19 في ولاية فيكتوريا لليوم العاشر على التوالي، وبدأت أستراليا تخفيف قيود العزل في بعض المناطق في بداية مايو/ أيار الماضي، وتعهدت الحكومة بتخفيف القدر الأكبر بنهاية يوليو/تموز المُقبل، مع تحديد كل ولاية ومنطقة موعد حدوث ذلك.

وأشار الاتحاد الأسترالي، إلى أن إحصاءات حجز ملاعب التنس وصلت إلى 32234 حجزاً الشهر الماضي، وهو ضعف ما تم حجزه في مايو 2019، من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد كريج تيلي، في بيان: خلال الجائحة كنا نرى استمتاع عدد أكبر من الناس بالفوائد الاجتماعية والعقلية والصحية للتنس مع الحفاظ على إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي، مضيفاً: مع تخفيف القيود في أغلب أنحاء البلاد في الأشهر المُقبلة نتمنى الاستفادة من ذلك مع اقتراب حلول الصيف.

وتعود منافسات التنس على المستوى الاحترافي في أستراليا هذا الأسبوع، مع انطلاق بطولة (يو.تر.آر برو) المحلية في ملاعب مغلقة في سيدني وبرزبين وملبورن وأديلايد وبيرث، والتي يبلغ مجموع جوائزها 450 ألف دولار أسترالي ما يعادل (311 ألف دولار).