بريطانيا ترفع الحجر الصحي وقيود السفر للدول الآمنة من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة البريطانية، الجمعة، إنها ستعفي الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلق بانتشار فيروس كورونا من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يوماً، إضافة إلى فتح عدد من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن قائمة كاملة بالدول التي تنطوي على خطر ضئيل، ستنشر الأسبوع المُقبل، ويمكن للرحلات مع هذه الدول أن تُستأنف في الأسبوع التالي، مضيفة: المملكة المتّحدة ستناقش على الأرجح هذه الترتيبات في الأيام المُقبلة مع دول بينها فرنسا واليونان وإسبانيا.

من جهتها، قالت متحدثة باسم الحكومة: نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عدداً من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم، لكننا لن نتردد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم السماح للمواطنين بالسفر للخارج لقضاء العطلات، وكذلك استقبال السياحة في 6 يوليو / تمّوز المقبل.

وكانت السلطات في بريطانيا قد فرضت في 8 يونيو / حزيران الجاري، على كل المسافرين القادمين من الخارج عزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، في إجراء احترازي أثار سخط قطاعي السياحة والطيران في البلاد، وبريطانيا هي أكثر دولة في أوروبا تضرّراً من كوفيد-19، إذ سجّلت بمفردها أكثر من 43 ألف وفاة بالوباء الفتّاك، وتسير البلاد نحو تخفيف تدريجي لإجراءات العزل الصارمة، وسيتم فتح المطاعم وقاعات تصفيف الشعر والفنادق والمتاحف، في الرابع من يوليو / تموز المقبل.