21 إصابة جديدة بكورونا في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، السبت، تسجيل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أربعة أيام، وذلك بعد ظهور المرض مجدداً في العاصمة بكين.

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة عن رصد 21 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي للصين الجمعة، مُقابل 13 حالة في اليوم السابق، لتصبح أكبر حصيلة مُنذ الاثنين، وسجلت بكين وحدها 17 إصابة جديدة مؤكدة الجمعة، مُقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83483 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً مُنذ منتصف مايو/أيار الماضي عند 4634.