الجزائر تسجل ارتفاعاً قياسياً في الإصابات اليومية بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، أن الجزائر سجلت مُنذ، الخميس، 240 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو عدد قياسي، بعد ثلاثة أسابيع على فرض إجراءات العزل الأولى.

وأوضح الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، أن عدد المُصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 12 ألفاً و685، وهو أكبر ارتفاع في عدد الإصابات في يوم واحد، مُنذ الإعلان عن أول حالة في الجزائر في نهاية فبراير / شباط الماضي، ويعود الرقم القياسي السابق الذي بلغ 199، إلى 28 إبريل / نيسان الماضي.

وتحدث فورار عن شفاء 9066 مصاباً، موضحاً أن 29 ألفاً و832 شخصاً في المجموع تلقوا علاجاً بالهيدروكلوروكسين، بينما ما زال 48 مريضاً في العناية المركزة، وتؤكد الأرقام اليومية ارتفاع عدد الإصابات في بؤر الوباء في شرقي البلاد وجنوب شرقيها.

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من جهته، قال رئيس مجلس نقابة الأطباء، محمد بقات بركاني، لفرانس برس: إنها نتيجة تساهل وبعض الإهمال، خصوصاً في بعض الولايات مثل سطيف وبسكرة، بينما يرى البروفيسور إيدير بيتام، الخبير في الأمراض المنقولة، أن الارتفاع ناجم عن سلوك السكان، موضحاً أن السكان خارج العاصمة الجزائرية لا يحترمون التباعد مُنذ رفع إجراءات الحجر الأكثر صرامة، ودعا الدولة إلى رد قوي على ذلك.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام لمعهد باستور في الجزائر، فوزي درار، أن الجزائر تريد زيادة عدد مختبرات الفحص، مضيفاً: 2500 تحليل تجرى يومياً للكشف عن فيروس كورونا عبر مختلف مناطق الوطن.

وأعيد فتح جزء من المتاجر في السابع من يونيو / حزيران الجاري، في البلاد في إطار برنامج حكومي للخروج من العزل «تدريجياً وبمرونة»، وبدأت المرحلة الثانية من تخفيف العزل في 14 يونيو / حزيران الجاري، مع استئناف النقل في المدن بشكل محدود، فيما قررت الحكومة الإبقاء على منع التجول في 29 من ولايات البلاد الـ 48، بما فيها ولاية العاصمة، حتى 29 يونيو / حزيران الجاري، في المقابل، رفع الحجر بالكامل في الولايات الـ 19 الأخرى، وفرض وضع الكمامات مُنذ 24 مايو / أيار الماضي، بينما يعاقب المخالفون بغرامات كبيرة.