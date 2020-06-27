شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة، الجمعة 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وذلك في أكبر زيادة يومية مُنذ ظهور الوباء، وهو ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل.
وتأتي الزيادة القياسية في عدد الإصابات بالتزامن مع تراجع عدد من الولايات عن تخفيف قيود العزل، وفرضت ولاية فلوريدا إجراءات جديدة بعدما سجلت تسعة آلاف إصابة جديدة، في أكبر حصيلة يومية بالولاية، كما منع حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، المقاطعات، من إعادة فتح اقتصاداتها لمواجهة زيادة في عدد المصابين بالمستشفيات.
وشهدت ولاية تكساس واحدة من أكبر الزيادات اليومية في عدد المصابين، مُسجلة نحو ستة آلاف إصابة، الخميس، كما سجلت الولاية أيضاً عدداً قياسياً لعدد المصابين بالمستشفيات خلال آخر أسبوعين، وأودى الفيروس بحياة 125 ألف أمريكي تقريباً، وهو أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.
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