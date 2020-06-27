أكثر من نصف مليون مُصاب بـ«كورونا» في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الهندية، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ 500 ألف في البلاد التي سجلت رقماً قياسياً بلغ 18 ألفاً و500 إصابة في يوم واحد.

وقالت السلطات، إن عدد الإصابات بلغ 509 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس إلى 15 ألفاً و685 بعد إضافة 385 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة، ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المُنتظرة خلال أسابيع، ويتوقعون أن يتجاوز عدد الإصابات المليون خلال يوليو/تموز المُقبل، وتدرس حكومات عدد من الولايات إمكانية إعادة فرض إجراءات عزل، بينما يجري تخفيف التدابير التي فرضت في 25 مارس/آذار الماضي، بسبب الضرر الذي ألحقته بالاقتصاد.

وانتشر الفيروس في المدن الهندية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وتجاوز عدد الإصابات في العاصمة نيودلهي التي سجلت ثمانين ألفاً، عدد تلك المُسجلة في مومباي، وكانت الحكومة تتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى 500 ألف في يوليو/تموز الماضي، وتستخدم حالياً عربات قطارات لاستقبال المصابين، كما تستخدم فنادق وقاعات حفلات لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

من جهته، قال خبير الصحة العامة، أنانت بان، لفرانس برس: يبدو أننا نتوجه إلى وضع سيستمر فيه ارتفاع معدل الإصابات، ما لم نتمكن من تعزيز آلية تباعد صارمة أو فرض إغلاق صارم، مضيفاً: خلافاً للصين حيث تركز الوباء نسبياً حول ووهان وعدد قليل من المدن الأخرى، ينتشر الفيروس على نطاق أوسع في الهند، مما يجعل الوضع أصعب لنظام الرعاية الصحية، الوباء قد يشهد «ذروات عدة» في الهند في الأشهر المُقبلة لأن انتشار الفيروس يجري بدرجات متفاوتة في البلاد.

وتواجه الحكومة الهندية انتقادات بسبب تقصيرها في إجراء الفحوص ويتهمها خبراء بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين، وتحتل الهند المرتبة الرابعة في العالم في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، لكن حصيلة الوفيات فيها أقل بكثير.